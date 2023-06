Thierry Dailly répond à John Textor, qui l’accuse d’avoir volé 400.000 euros dans les caisses du RWDM: «Il me traite de voleur alors que c’est lui qui me doit de l’argent»

Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi, John Textor est revenu plus en détail sur l’éviction de Thierry Dailly au RWDM. Un élément central ressort de cette affaire : Dailly aurait volé 400.000 euros au club bruxellois. « Nous ne portons pas ce genre d’accusation dans une lettre sans que ce soit 100 % factuel. Thierry Dailly a volé 400.000 euros ans les caisses du RWDM », a-t-il expliqué.

Face à ces accusations, Thierry Dailly a tenu à s’expliquer auprès de nos confrères de la DH. « Le 24 mai 2022, j’ai avancé une somme de 400 000 euros pour payer le début des travaux car John Textor n’avait pas de liquidités. J’ai encore réinjecté 250 000 euros pour payer les salaires et pécules de vacances des joueurs et des employés. Il avait promis de me rembourser les 400 000 euros en juin. Ne voyant rien venir en juillet, je l’ai relancé et il m’a dit que je pourrais me rembourser lorsque les droits télés seraient versés au club. Le 2 septembre, je me suis donc remboursé le crédit de 400 000 euros. »