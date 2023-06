Les partis sur le gril dans notre série politique: «Nous voulons ramener l’âge de la pension à 65 ans», clame Raoul Hedebouw

La campagne électorale a commencé. Quel sera, selon vous, son impact sur la dernière année des gouvernements. Quels dossiers risquent d’en souffrir ?

Je crains qu’on ne voie jamais aboutir la réforme fiscale… La Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs et un paradis fiscal pour les plus riches. La Vivaldi promettait de faire contribuer les épaules les plus larges, où en est-on ? Nulle part ! Notre proposition de taxe des millionnaires est sur la table, elle est solide et constitue une alternative pour aller chercher jusqu’à 8 milliards. Avec cet argent on pourrait investir pour nos soins de santé, nos pensions et nos services publics. de videos Cette taxe concerne les 2 à 3 % les plus riches sur base d’une étude récente de l’Université de Gand. Selon ces chiffres, 1 % de la population détiendrait 662 milliards. Il est temps de lutter contre ces inégalités. Je crains aussi pour la réforme des retraites. Le gouvernement précédent a remonté l’âge de départ à 67 ans. Celui-ci l’a maintenu. Les promesses pour les métiers pénibles ont été toutes oubliées. Tous ces ministres et députés ne savent pas ce que c’est d’effectuer un métier usant, de travailler à pause ou de nuit. C’est très grave.

Ce seront vos thèmes principaux de campagne ?