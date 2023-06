Le Roi et la Reine des Pays-Bas en visite d’État à Charleroi, pour voir qu’elle n’est pas la plus moche

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De mémoire de journaliste, rares sont les visites d’État passant par Charleroi. Dans les archives, on est remonté aux années soixante pour trouver la trace de celle du roi Bhumibol de Thaïlande en 1960, et du président tunisien Bourguiba en 1966.

Cela a donc été une belle surprise d’apprendre que le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et la reine Maxima se rendront dans la ville la plus habitée de Wallonie, l’après-midi du mercredi 21 juin. Ils seront accompagnés, comme c’est de coutume lors d’une visite d’État du roi Philippe et de la reine Mathilde. Le premier jour sera traditionnel avec une cérémonie d’accueil sur la place des Palais, une visite à l’hôtel de ville de Bruxelles suivie d’une rencontre avec la population sur la Grand-Place et un banquet d’État au château de Laeken.