Prudence sur la route à partir de ce vendredi soir: la campagne Bob est officiellement lancée

En plus de contrôles renforcés jusqu’à la fin du mois d’août, la campagne Bob, orchestrée par l’institut Vias, l’asbl Brasseurs Belges et Assuralia en collaboration avec la police, sera déclinée sur les réseaux sociaux. On pourra notamment y voir le spot de la campagne avec la musique du tube de Dr Alban « It’s my life ».