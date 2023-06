Bruno Guillon: «Je revendique de faire de la télé populaire» Bruno Guillon a le vent en poupe. Il revient avec un nouveau jeu. Et nous parle de sa vie, où il se lève à 3h30 tous les jours ! Nathalie Guyon/FTV

Par Frédéric Seront

France 2 lance ce samedi son nouveau jeu en prime time, « 100 % France », où trois duos de célébrités vont s’affronter sur des questions concernant l’avis des Français dans toute une série de domaines : quel est leur plat préféré, le chanteur le plus populaire, etc. Avec pour objectif de récolter 150000 euros au profit d’associations caritatives. « C’est un jeu de connaissances adapté d’un format à succès en Italie, mais avec une particularité », nous explique Bruno Guillon. « Alors que d’ordinaire, ce type d’émission utilise les résultats de sondages réalisés par un institut, nous, on aura le panel en studio, avec cent personnes représentatives des différentes catégories socioprofessionnelles, de différents âges, de différentes régions. On comparera les réponses des participants avec celles du panel. On va apprendre en s’amusant. » Lire aussi «Je vais me battre»: en larmes, une candidate de «Chacun son tour» obligée de quitter l’émission à cause d’un cancer, Bruno Guillon la fera revenir, une première dans l’histoire du jeu (vidéo) L’animateur sait que pour une première, il sera face à une rude concurrence avec la finale de « The Voice » France sur TF1. De quoi lui mettre une certaine pression ? Que nenni ! « Je n’aborde plus les émissions comme une remise en question, ce qui m’évite de me mettre trop la pression, et j’ai la chance de travailler pour une chaîne qui me fait confiance. Tout se fait dans une atmosphère de profonde détente. J’entretiens une relation de confiance saine avec France Télévisions. On s’entend bien. Quand la chaîne qui m’emploie me propose des programmes dans lesquels elle croit, je serais stupide de refuser. »

Il est donc bien l’animateur qu’on voit de plus en plus. Mais au fond, quelle est sa griffe pour séduire le public ? « Je pense que c’est mon naturel. Je ne joue pas un rôle. Les gens me voient comme je suis dans la vraie vie. Je pense que c’est ça la touche Bruno Guillon. Je fais de la télé sans me prendre la tête. Ça se sent et ça se ressent. Et je profite de l’instant. C’est génial. Car je sais que ce ne sera pas toujours le cas. Divertir, c’est la seule mission à laquelle je m’attache et que me confie la chaîne. Le but avec ce genre de programme est de fournir un divertissement familial et populaire. À une époque, le mot populaire avait une connotation péjorative. Moi, je revendique de faire du populaire, j’aime l’idée que le samedi à 21h10, les parents et les enfants, voire les grands-parents, regardent ensemble la télé et que ce soit intéressant pour tous les membres de la famille. Redonner ses lettres de noblesse au divertissement, c’est quelque chose qui me tient à cœur. »

Également aux commandes du jeu « Chacun son tour », sur France 2, chaque jour à 11h20, il anime aussi la matinale de Fun Radio de 6h à 10h. Autant dire qu’à 51 ans, il a un rythme de fou. « C’est vrai que j’enregistre jusqu’à 12 émissions par jour de Chacun son tour. Ces jours-là, je suis debout à 3h30 pour la matinale radio et je finis vers 20h30. Mais je n’ai aucun secret particulier pour garder la forme, si ce n’est de faire quelque chose qui me plaît. J’ai la chance de faire un métier où je n’ai pas l’impression de travailler. Ma mère dit que son fils est payé à dire des conneries. Ça me va bien. (Rires.) »