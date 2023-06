Jimmy Butler affronte Nikola Jokic au sommet de la NBA : l’incroyable success story de deux «loosers» devenus des superstars

Si Jokic et Butler sont aujourd’hui des stars incontestées de la ligue, quoique dans des styles très différents, rien ne les prédestinait pourtant à atteindre les sommets de la NBA.

Jimmy Butler a connu une enfance extrêmement difficile et pénible.

Abandonné par son père quand il était bébé, au début des années 90, il a été ensuite lâché par sa mère à l’adolescence. Celle-ci souffrait de problèmes d’addiction et le jeune Jimmy a dû apprendre à se gérer tout seul. A la rue, sans ressources, il devient SDF, vivotant chez des amis à droite et à gauche. Un jour, lorsqu’il a 17 ans, il impressionne tout le monde lors d’un match de basket de rue. Il est tellement bon qu’il intègre une petite université, où il travaillera son sport sans relâche. Il sort de là en faisant 110 kilos – rien que du muscle – pour 2 mètres. Une machine.

Mais avait-il les capacités suffisantes pour rêver de NBA ? Inscrit à la draft de 2011, il n’est choisi qu’en 30e position par les Chicago Bulls. Une place généralement dévolue à ceux qui cireront le banc pendant le restant de leur carrière. Mais Jimmy ne l’entend pas de cette oreille. Bosseur infatigable, il trace son chemin, pas à pas. La suite est connue. En 2019, on l’envoie à Miami, où il prend le leadership de l’équipe, qui sort des années D-Wade. Il fallait une nouvelle star au Heat, Jimmy Butler a été celle-là. Un leader charismatique doublé d’une machine à scorer qui lui vaudra le doux surnom de « Jimmy bucket » (« Jimmy les paniers », en VF).

Limite obèse

Nikola Jokic est quant à lui né en Serbie en 1995. Amoureux des chevaux, il s’épanouit dans les courses hippiques, ne tâtant de la balle orange qu’en dilettante. C’est que les joueurs de basket sont plutôt grands et minces. Sur la question de la taille, pas de problème : Jokic est immense. Mais pour le poids, c’est la cata. Enfant, Nikola Jokic flirtait carrément avec l’obésité.

Mais celui que tout le monde surnomme aujourd’hui le « Joker » sent qu’il du potentiel et ne lâche pas l’affaire. Ses efforts paient. Il devient l’un des meilleurs joueurs du pays. A tel point qu’il est temps pour lui de viser plus haut : la NBA.