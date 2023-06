«The Voice»: place à la grande finale sur TF1

Si la version adultes de « The Voice » devrait revenir l’an prochain pour un treizième volet, TF1 s’apprête à dégainer également la neuvième saison de « The Voice Kids ». Déjà enregistrée depuis de nombreux mois, cette édition sera marquée par l’arrivée de deux nouvelles recrues : après Louane et Julien Doré, Nolwenn Leroy et Slimane rejoindront Kendji Girac et Patrick Fiori sur le banc des coachs. Une saison attendue à l’antenne entre mi-août et début septembre qui s’annonce d’ores et déjà prometteuse !