Jennifer Love Hewitt («9-1-1»): l’actrice est en dépression post-partum

Lancée en 2018 par le duo Ryan Murphy-Brad Falchuk, à l’origine de feuilletons aussi différents que « Glee » et « American Horror Story », la série « 9-1-1 » a réussi à imposer sa griffe sur le petit écran. Le final de la saison 4 s’était révélé pour le moins mouvementé, avec Eddie Diaz qui s’était fait tirer dessus par un sniper. Il avait cependant survécu. Et cette saison 5 commence à nouveau sur les chapeaux de roues, toutes sirènes hurlantes, avec le piratage de la centrale d’appel qui provoque une surabondance de fausses alertes d’urgence pour les secours, dont un accident d’hélicoptère d’évacuation sanitaire et une panne de système de la tour de contrôle de l’aéroport ! De son côté, Athena (Angela Bassett) doit affronter à nouveau son agression traumatique quand le cas du violeur en série passe au tribunal.

Evidemment, cette période a été plutôt troublante pour Jennifer Love Hewitt, qui est mariée depuis dix ans avec l’acteur Brian Hallisay, qu’elle a rencontré sur le tournage de « The Client List » et qui est le père de ses trois enfants. « Je savais quand nous avons commencé le scénario où cela allait se terminer », explique l’actrice. « Et prendre une pause pour avoir un vrai bébé puis revenir dans la série était étrange. J’étais tellement dans mon propre voyage post-partum… Devoir jouer Maddie dans cet état, qui est un peu différent du mien, c’était vraiment difficile. Mais c’était aussi très cathartique et intéressant. Je pense que cela m’a en quelque sorte aidée dans mon propre voyage, ça m’a poussée à comprendre toutes ces choses que nous pourrions traverser en tant que femmes. »