«Justine Henin, le match d’une vie: 20 ans après»: une émission pleine de surprises à suivre sur la Une

Quelques semaines après RTL, c’est au tour de la RTBF de célébrer les 20 ans du premier sacre de Justine Henin à Roland-Garros. Un événement sportif qui avait fait vibrer toute la Belgique (d’autant plus qu’elle affrontait en finale notre autre grande championne, Kim Clijsters) et qui méritait qu’on y revienne.

Le programme, tourné à Roland-Garros, aura des petits airs de « Sacrée Soirée » puisque Ophélie Fontana et Benjamin Deceuninck réserveront pas mal de surprises à l’ex-numéro 1 mondiale. On verra ainsi arriver Vincent Taloche, Luc Bodart (le coach qu’elle n’avait plus vu depuis vingt-cinq ans), l’ex-patron des sports de la RTBF Michel Lecomte ou encore Pascal Obispo, dont Justine est une fan de la première heure.