Lily-Rose Depp dans «The Idol», la série qui fait scandale Ultra-sexuelle, sordide, anti-féministe, ringarde… Très décriée, la série « The Idol », avec Lily-Rose Depp, arrive chez nous. HBO

Par Jean-Philippe Darquenne

Le réalisateur Sam Levinson l’a clairement dit le 22 mai au Festival de Cannes : la série « The Idol », qu’il a cocréée et mise en scène, et qui arrive ce 5 juin sur BeTV, a pour but premier de provoquer ! Eh bien, le but est atteint, à part qu’elle a surtout provoqué le dégoût et l’indignation de ceux qui ont déjà vu ses deux premiers épisodes.

Plantons-en le décor : « The Idol », c’est Jocelyn, une star de la musique jouée par Lily-Rose Depp, qui fait une grosse dépression après la mort de sa mère et annule la tournée qu’elle devait donner. Puis, elle entame une liaison très complexe avec le patron d’une boîte de nuit et gourou d’une secte, Tedros, incarné par le Canadien Abel Tesfaye, mieux connu sous le nom de The Weeknd. Il a coécrit avec Levinson cette histoire précédée de la plus sulfureuse des réputations.

Du « porno pénible »…

Levinson a fini par l’admettre, Britney Spears et son instabilité mentale ont inspiré le personnage de Jocelyn. Le titre « Gimme More », de la chanteuse américaine, est d’ailleurs dans la bande-son de la série. Lily-Rose, elle, affirme que cette histoire n’est celle de personne de célèbre. Quant à The Weeknd, il la dit basée sur ses propres expériences. Là-dessus, ils n’ont pas accordé leurs violons, ce qui aurait aussi été le cas sur le tournage, que des sources ont défini comme un indescriptible chaos. Et pour accoucher de quoi ?

Pour beaucoup, d’une fiction qui, d’abord, dégrade l’image de la femme. La preuve dès la première séquence, où Jocelyn apprend qu’une photo d’elle avec du sperme sur le visage a fuité sur Internet. Elle est traitée de « chaussette à sperme » sur Twitter. Et puis, il y a cette séance photo où elle montre complètement ses seins, et ce clip où elle est en toute petite tenue. Et attendez, ce n’est pas tout… Tedros a de dérangeantes envies de viol, ce qui a amené le magazine « Rolling Stone » à qualifier la série de « porno pénible ». « Une torture ! »

« Tout homme tordu peut avoir ce genre de fantasme. Tedros voit Jocelyn revenir vers lui pour plus de coups, car ça rend sa musique meilleure », a dit Lily-Rose Depp en défendant Levinson, qui l’a filmée dans bien des positions lascives. Egalement responsable d’« Euphoria », ce dernier est arrivé en avril à la barre de la série, après qu’Amy Seimetz en avait déjà tourné 80 %. Et si l’on en croit des gens ayant travaillé avec lui, c’est lui qui a voulu ces scènes de sexe. « Sordide », a écrit le « New York Times ».

Pour « Rolling Stone », il n’y a aucune perspective féminine dans cette fiction, que Jacqueline Coley, grande prêtresse du site de critiques américain Rotten Tomatoes, présente comme un objet d’excitation pour les mâles. « Mais à côté de ça, c’est une brillante satire de la réalité hollywoodienne. » On l’a compris : ce n’est pas avec finesse que les ébats de Jocelyn et Tedros sont montrés. Mais, pire : beaucoup déplorent qu’ils sont complètement ringards. « On a l’impression de revoir 9 Semaines 1/2 ! C’est du sous-Cinquante Nuances de Grey ! » Le mot de la fin revient à Lily-Rose, dont papa Johnny et maman Vanessa doivent (quand même) être fiers de tout ce tintamarre : « Avant de la juger, regardez donc la série. » Par curiosité ?

« The Idol », 5 juin, 21h25, Be1.