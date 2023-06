Moins d’Alex Vizorek sur France Inter, malgré une pétition aux 150.000 signatures

Ce lundi soir, RTL plus rediffuse le spectacle « Alex Vizorek est une œuvre d’art ».

« Ce n’est pas ma décision. Je suis un peu de la vieille école : comme on n’a jamais été aussi haut dans les sondages, il ne me serait jamais venu à l’idée de passer en hebdomadaire », a confié Charline. Elle n’est pas la seule à ne pas comprendre : les fans ont lancé une pétition pour que l’émission reste dans sa case habituelle: la semaine à 17h, avec l’objectif d’obtenir 150.000 signatures. À l’heure d’écrire ces lignes, c’était en bonne voie.

Alors que le premier spectacle d’une de ses perles est diffusé ce soir sur Plug, France Inter, leader des audiences radio en France, connaît une période de remous, en coulisses. Sa nouvelle boss, Adèle Van Reeth, a pris une décision qui a fait bondir les fans d’Alex Vizorek, de Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice : leur émission quotidienne « C’est encore nous ! » passe à un rythme hebdomadaire, le dimanche.

Du côté de la direction, on avance que ce sont les différents projets personnels de Vizorek, sur les routes avec son second spectacle, « Ad vitam », et Meurice qui rendent ardu de « garder cet esprit de troupe au quotidien ». La bonne excuse ?