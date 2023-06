Lutte pour le titre en D1A: trois candidats, deux matches, un trône

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jamais les supporters de l’Antwerp, de l’Union Saint-Gilloise et du Racing Genk n’aspireront autant à être la fin du week-end qu’en ce début du mois de juin. Dimanche, les trois dernières formations en lice pour le titre de champion de Belgique joueront leur dernière carte. « Ce sera une apothéose passionnante », annonce Wouter Vrancken. À nonante minutes de la fin d’une saison haletante, le landerneau du football belge se demande bien quels seront les ultimes soubresauts de cette dernière journée de « Champions Playoffs ». Et surtout qui succédera au FC Bruges et décrochera les lauriers nationaux : l’Antwerp, l’Union ou Genk ? Trois équipes pour une couronne. Et une seule formation ayant son sort entre les pieds.