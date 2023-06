Incendies au Canada: le Québec touché à son tour et forcé d’évacuer 11.000 personnes

Le Canada est confronté à l’un des printemps les plus catastrophiques sur le front des incendies avec presque toutes les provinces concernées par des feux gigantesques qui ont forcé des dizaines de milliers de personnes à évacuer ces dernières semaines.

Après l’ouest du pays et les provinces de l’Alberta et de la Saskatchewan début mai, c’est au tour de l’est et de la Nouvelle-Ecosse et du Québec d’être touchés par d’immenses feux en raison d’un temps chaud et sec.