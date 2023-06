Mathieu Cafaro quitte le Standard: le Français rejoint définitivement Saint-Etienne

Mathieu Cafaro quitte définitivement le Standard et est désormais lié à l’AS Saint-Étienne, qui évolue depuis cette saison en deuxième division française, a annoncé l’ASSE jeudi. Il était prêté cette saison par le Standard au club stéphanois. Le Français y a signé un contrat jusqu’en juin 2025.

Le contrat de location comprenait une option d’achat, qui a donc été levée. L’ailier gauche de 26 ans a disputé 32 matchs, inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Il a été récompensé pour le plus beau but de la saison en L2.