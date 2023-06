Journées «Églises ouvertes» ce week-end à Honnelles: découvrez le programme

Deux églises seront mises à l’honneur cette année : Autreppe et Onnezies. Elles seront accessibles le samedi et le dimanche.

Les deux jours : balade libre – parcours balisé – et retour possible en char à bancs.

L’église d’Autreppe

Le samedi à l’église d’Autreppe :

– à 10h30, conférence de Jacques Charneux.

Exposition de documents anciens retraçant l’histoire de l’église.

– à 12h, drink à la commune ;

– à 14h, visite du cimetière d’Autreppe – infos : 065/75.92.22.

Découvrir la végétalisation, la mise en conformité et l’entretien du petit patrimoine. L’occasion également de découvrir la composition, l’historique et les messages visibles sur les caveaux.

– à 15h, départ de la balade guidée sur le chemin des morts : église d’Autreppe

3 km – avec retour en char à banc – 7 km avec retour à pied.

L’affiche de l’événement. - Facebook commune d’Honnelles.

L’église d’Onnezies

Tout le week-end, vous pourrez découvrir à Onnezies une jolie collection d’objets précieux en argent et or ciselé, des boîtes reliquaires en métal ciselé, pierres précieuses, semi-précieuses et perles, une chape en soie brodée… de quoi réjouir vos yeux et vos cœurs.

Le dimanche à l’église d’Onnezies.

– à 9h30, messe

– à 10h30, inauguration stèle en mémoire du soldat Clotaire Fernand Populaire (1886 – 1918) mort pour la Patrie ;

– à 11h, visite du cimetière d’Onnezies – infos : 065/75 92 22.

Découvrir la végétalisation, la mise en conformité et l’entretien du petit patrimoine. L’occasion également de découvrir la composition, l’historique et les messages visibles sur les caveaux.

– à 14h00, atelier d’art floral animé par Benjamin Simon ;

– à 14h30, départ de la balade guidée sur le chemin des morts : place d’Onnezies, 3km – avec retour en char à banc. 7 km avec retour à pied.