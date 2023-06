Roland-Garros : le N.1 mondial Carlos Alcaraz élimine Denis Shapovalov et rencontrera Musetti en huitièmes

Le Murcien de 20 ans, après un premier set à sens unique, s’est retrouvé mené 1-4 dans le deuxième. Il a alors démontré toute sa détermination et à réussi à renverser son adversaire pour aligner 7 jeux, de gagner la deuxième manche et de conclure facilement.

Carlos Alcaraz s’est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de tennis, vendredi soir sur le court central Philippe-Chatrier. Le N.1 mondial a mis fin aux espoirs du Canadien Denis Shapovalov (ATP 32/N.26) l’éliminant en trois sets 6-1, 6-4 et 6-2 après 2 heures et 10 minutes d’une rencontre inédite entre les deux joueurs.

En huitièmes de finale, Alcaraz rencontrera Lorenzo Musetti (ATP 18/N.17), 21 ans, qui a éliminé le Britannique Cameron Norrie, 13e mondial et 14e tête de série, en trois manches : 6-1, 6-2 et 6-4 et 2 heures et 8 minutes de jeu. L’Italien n’a pas encore concédé le moindre set en trois matchs.