Deuxième volet-surprise de l’opération «Blackstone»: les trois prisonniers européens libérés d’Iran ont atterri en Belgique

Deux des prisonniers libérés sont de double nationalité austro-irannienne. Ils étaient «injustement détenus», respectivement depuis janvier 2016 et janvier 2019, selon les explications vendredi du Premier ministre Alexander De Croo.

Le gouvernement autrichien a indiqué qu’il s’agissait de Massoud Mossaheb, âgé de 76 ans, arrêté en janvier 2019 et condamné à 10 ans de prison en 2020 pour espionnage, et de l’homme d’affaires Kamran Ghaderi, arrêté en janvier 2016 et également condamné à 10 ans de prison pour espionnage.