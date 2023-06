Joe Biden signera samedi la loi évitant un défaut de paiement «catastrophique» pour les Etats-Unis

«Rien n’aurait été plus irresponsable, rien n’aurait été plus catastrophique» qu’une banqueroute de la première puissance mondiale, a dit le président américain, s’adressant à la nation depuis le plus solennel des cadres, le Bureau ovale.

«Trouver un consensus au-delà des clivages partisans est difficile. L’unité est difficile. Mais nous ne devons jamais cesser d’essayer», a dit le démocrate de 80 ans, assis derrière son célèbre bureau, dans une courte allocution se voulant rassurante et apaisante.