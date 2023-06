«Je dois le combattre…»: le chanteur belge Will Tura annonce la triste nouvelle à ses fans, «les gens doivent comprendre que cela va être difficile pour moi maintenant»

L’artiste avait déjà révélé qu’il ne remonterait plus sur scène après 60 ans d’une carrière bien remplie.

« J’ai un début d’Alzheimer et je dois le combattre », a-t-il confié. « Je ressens et comprends que rien ne dure et je veux l’annoncer d’une façon sensée. Pour que les gens comprennent : Will sait ce qu’il veut et, s’il le voit comme ça, il doit le faire comme ça ».