Une nouvelle étoile brille dans le ciel belge: l’accident n’a laissé aucune chance à la victime de 77 ans

Un terrible et tragique accident de la route s’est produit vendredi à Geel, peu après 19h30. Une automobiliste a ignoré le panneau d’arrêt et a traversé une route prioritaire sans s’arrêter. Elle est alors entrée en collision avec un autre véhicule. L’impact a été d’une violence sans nom puisque les deux voitures ont terminé leur course dans un champ. L’une était même sur le toit.

Nos confrères du NB relatent que la conductrice, une dame âgée de 77 ans, a été tuée sur le coup. Les deux occupants de l’autre véhicule ont quant à eux été légèrement blessés.