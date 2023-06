Le doublé pour Kevin De Bruyne: Manchester City domine United et remporte la FA Cup (vidéos)

Manchester City s’est offert la FA Cup en battant le grand rival d’United en finale (2-1) à Wembley samedi après-midi. Il s’agit de la septième Coupe d’Angleterre pour les Cityzens, la première depuis 2019. Ce sacre permet aux hommes de Pep Guardiola de rester dans la course à la triple couronne puisqu’ils ont déjà sécurisé la Premier League et qu’il ne leur reste que la Ligue des champions à remporter. «KDB», le nouveau capitaine des Diables Rouges, enlève sa 2e Coupe d’Angleterre après 2019 qui vient s’ajouter à ses désormais 5 titres en Premier League.

Manchester City n’a pas tardé à prendre les devants avec un but somptueux en reprise de volée signé Ilkay Gündogan après seulement 15 secondes de jeu, sur un assist de Kevin De Bruyne, qui a bien été aligné par Pep Guardiola (1re, 1-0). Il s’agit du but le plus rapide marqué en finale de la Coupe d’Angleterre à Wembley, battant ainsi le record de Louis Saha face à Chelsea en 2009: 25 secondes.