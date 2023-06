«Mask Singer»: la finale remportée par le Husky! Qui se cachait derrière ce costume?

La Biche et le Chameau ont également été démasqués.

Les enquêteurs de « Mask Singer » reprenaient du service pour la dernière fois ce vendredi 2 juin sur TF1, pour la finale de cette cinquième saison, toujours présentée par Camille Combal. Après des semaines d’enquêtes, Kev Adams, Jeff Panacloc, Michèle Bernier et Élodie Frégé n’ont pas baissé les bras afin de démasquer les trois finalistes. Le Husky, la Biche et le Chameau, ont livré de nouvelles performances et ont même partagé la scène avec leurs prédécesseurs. Le grand gagnant de l’édition précédente, Amaury Vassili, a notamment fait son retour sur scène, dans son costume de Tortue, tout comme Keen V (l’Éléphant), ou encore Laurent Maistret (le Chevalier).

En cours de soirée, c’est le Chameau qui a été démasqué en premier, après un vote initial du public. Sous ce costume improbable, se trouvait en fait le couple d’influenceurs Nico et Daniela Capone, qui cartonnent sur TikTok. Jeff Panacloc, qui avait déjà cité leur nom, avait donc bien vu. À l’issue de la soirée et après une dernière prestation enchantée sur « Diego libre dans sa tête » de Johnny Hallyday, c’est le Husky qui a remporté la finale. Sans grande surprise, il s’agissait bien de Vincent Niclo, dont le nom circulait déjà depuis plusieurs semaines. il avait notamment été démasqué par Anggun, de passage lors de la demi-finale, qui avait assuré avoir reconnu la voix de son ami ! La Biche, qui a donc décroché la seconde place, était celle qu’on attendait le moins. Finalement, c’est Aurélie Konaté qui a été démasquée, alors qu’elle avait réussi à se maintenir comme un des personnages les plus mystérieux de la saison.