La Croix-Rouge lance un appel urgent au don de sang tout ce mois de juin!

En raison de stocks très critiques, le service du sang de la Croix-Rouge de Belgique lance un appel urgent au don de sang. Les stocks du groupe sanguin O négatif, donneur universel, sont particulièrement concernés.

« Le mois de juin est marqué par la journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin. Cette année, cette journée mondiale marque tout son sens et toute son importance. Les stocks de sang en O négatif sont actuellement très critiques et les perspectives de stock pour la période de vacances d’été (non seulement en O négatif mais aussi pour les autres groupes sanguins) sont loin de pouvoir répondre aux besoins des hôpitaux », communique la Croix-Rouge.