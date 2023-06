«Elle ne voyait et n’entendait plus grand-chose»: un proche de la reine Elizabeth II raconte ses derniers jours…

Le 8 septembre dernier, le Royaume-Uni entrait en deuil suite au décès de la reine Elizabeth II, après 70 ans de règne. Malgré ses 96 ans, la souveraine était perçue comme un pilier pour ses sujets, et laissait rarement paraître la moindre faiblesse. Depuis le décès de son époux, le prince Philip, le 9 avril 2021, elle était apparue affaiblie, mais selon un proche, elle vivait en fait un calvaire. Le Daily Beast vient de publier les propos d’un ami de la reine qui revient sur ses derniers mois de vie. « Pendant les dernières années de sa vie, certainement depuis la mort de son mari, la reine souffrait beaucoup. » a-t-il confié, ajoutant que sa santé n’avait ensuite cessé de s’aggraver. « Au moment du jubilé de platine (célébré en juin 2022, NDLR), elle ne voyait pas grand-chose, elle n’entendait pas grand-chose et elle était facilement confuse. (…) Apparaître au balcon du jubilé a demandé un effort titanesque. » a-t-il ajouté. Cité par le média américain, il affirme également qu’elle ne quittait quasiment plus ses appartements du château de Windsor. Plus tard dans l’interview, l’ami endeuillé confirme également les déclarations d’un autre proche d’Elizabeth II, qui avait affirmé qu’elle souffrait d’un cancer des os.

Toujours selon ce proche, cette terrible situation n’aurait pas été arrangée par les « frasques » du prince Harry qu’il accuse d’avoir trahi la souveraine. « C’était le moment pour Harry et Meghan de se taire. Au lieu de ça, ils ont produit un flux sans fin de films et d’interviews incroyablement blessants attaquant le travail de sa vie. » a-t-il déploré. « Harry a annoncé qu’il écrivait ses mémoires alors que sa grand-mère venait, non seulement, de devenir veuve, mais qu’elle était en train de mourir, comme il devait le savoir. » a-t-il ajouté évoquant une excessive cruauté de la part du duc de Sussex. Il a ensuite critiqué la décision du couple de désormais « faire vœu de silence », estimant qu’elle arrivait trop tard, « après tous les dégâts qu’ils ont causés » : « Même si c’était vrai, ce dont je doute fort, ça ne fera rien pour apaiser la colère et le dégoût que certains de ses amis ressentent à propos de ce qu’ils ont fait subir à la reine dans ses dernières années. »