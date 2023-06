Pompiers, policiers et ambulanciers interviennent sur le R3 à Couillet ce samedi matin: un blessé transporté à l’hôpital!

Pompiers, policiers et ambulanciers étaient présents. - J.C.

Pompiers, policiers et ambulanciers ont été dépêchés sur place. Un seul véhicule est en cause, nous confirme la police de la route. L’automobiliste a été blessé, et transporté à l’hôpital. La police de la route, de son côté, ne s’est pas prononcée sur la gravité de ses blessures. Mais le conducteur a, semble-t-il, été blessé légèrement.