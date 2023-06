Plusieurs blessés lors d’une manifestation d’extrême gauche en Allemagne

Des manifestants ont monté des barricades enflammées et ont jeté des projectiles sur les agents dans la rue et depuis les toits, a indiqué la police de Leipzig. Plusieurs policiers ont été blessés et trois manifestants ont été arrêtés, a-t-elle précisé.

«Des enquêtes pour atteinte à l’ordre public, lésions corporelles dangereuses, voies de fait contre des policiers, dommages matériels et infraction à la loi avec des explosifs ont été ouvertes», a ajouté la police de la ville, dans un tweet samedi matin.