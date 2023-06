La journée de l’abeille, de la pollinisation et du zéro déchet à Jemeppe-sur-Sambre ce dimanche

Ce dimanche à partir de 10h, dans les jardins de l’Agence de Développement Local de Jemeppe-sur-Sambre, se tiendra la journée de l’abeille, de la pollinisation et du zéro déchet.

Il y aura notamment des artisans locaux, des stands d’informations (éco-conseillère de la commune, contrat rivière, BEP, cercle horticole…), de nombreuses animations gratuites pour enfants (grimages, animation cirque de 14h à 16h, grands jeux de la ludothèque de Jemeppe, château gonflable, construction d’hôtel à insectes, bee wrap de 11h30 et 15h, furoshiki, concours de dessin), un musée de la ruche avec du matériel didactique, du filage et feutrage de chiengora, une conférence sur le frelon asiatique à 13h30, une visite des ruches de Jonathan Delsaux à 11h et 15h30, ainsi qu’un bar et de la petite restauration par Levri-Aid.