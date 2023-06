D’importants bouchons à Verviers suite à la fermeture de l’autoroute E42: les pompiers vont distribuer de l’eau aux automobilistes

« Nous vous demandons d’éviter absolument le secteur et de respecter le couloir de sécurité permettant aux véhicules de secours de passer pour les interventions et pour distribuer de l’eau aux automobilistes », annoncent les pompiers de la zone VHP.

« Une nouvelle gestion calamiteuse »

La situation engendre son lot de critiques parmi les automobilistes et les Verviétois. Ainsi Philippe nous a contactés via notre bouton « Alertez nous ». Il déplore cette « nouvelle gestion calamiteuse des “nouveaux” travaux entre Spa et Heusy (E42), et plus particulièrement à Heusy, où la sortie est obligatoire pour les véhicules venant de Spa. En sortant, tout le flux de véhicules (poids lourds, camping-car, etc.) doit descendre au rond-point Kermadec afin de reprendre l’autoroute. De plus, il y a depuis plusieurs mois un feu pour des travaux sur le N61 allant vers le parking de la SNCB qui va compliquer encore (s’il le fallait) l’absorption. Rien n’est réfléchi à l’avance dans cette ville ! », écrit-il. Précisons que ces travaux sont commandés par la Sofico (Région wallonne) et non la ville de Verviers.