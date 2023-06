Une habitation complètement détruite par les flammes dans un corps de ferme à Pipaix

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin dans une partie de corps de logis transformée en habitation, à Pipaix. L’ancienne ferme divisée en deux maisons a été la proie des flammes, essentiellement au niveau de la partie gauche des habitations situées à la rue des Fourches. Celle de droite a pu être préservée des flammes. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 9h45 et se sont déplacés depuis les casernes de Leuze, Rebaix et Blaton avec deux autopompes, trois camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement qui ont été dépêches sur place.

Le feu a pris dans une ancienne ferme en carré scindée en deux corps de logis. « À notre arrivée sur place, toute la partie de gauche, soit un tiers de la ferme, était déjà embrasée, au niveau de l'étage notamment. L'occupant, un homme âgé d'une quarantaine d'années qui vit là seul, avait pu échapper au brasier et n'est pas blessé », indiquait le capitaine Eric Stasik, qui a dirigé la manœuvre. « Au niveau de nos hommes non plus, il n'y a heureusement pas de blessé à déplorer ».