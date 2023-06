Les Bruxellois de Bike-Packer proposent de découvrir la Belgique à vélo en famille et entre amis

Pour voyager à vélo, l’investissement de matériel n’est pas anodin. Pour partir en famille, c’est une autre paire de manches, d’autant plus que les vélos et accessoires deviennent obsolètes au fur et à mesure que les enfants grandissent. En plus des vélos de voyage et accessoires, Bike-Packer propose aujourd’hui à la location tout le matériel adéquat pour les parents et leurs enfants.

L’objectif est de permettre aux voyageurs de tout âge de découvrir le slow travel à vélo. « Nous avons créé Bike-Packer pour apporter des solutions aux voyageurs qui souhaitent découvrir la cyclorandonnée. Nous proposons des vélos de voyage, des gravels et des sacoches de très bonne qualité. Cette année, nous avons investi dans des porte-bébés, une remorque vélo, des follow-me et un tandem Pino, adaptable aux petits et grands », témoigne Olivia De Briey, coordinatrice de l’association.