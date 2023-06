«The Voice»: Aurélien victime d’un problème de santé juste avant la finale

Plus que quelques heures avant de découvrir le grand gagnant de cette 12e saison de « The Voice », qui sera sacré ce samedi 3 juin. Les quatre talents encore en lice donneront tout ce soir, lors de la grande finale, qui sera diffusée en direct sur TF1. Alors que Bigflo et Oli n’ont pas réussi à placer un finaliste, Amel Bent en a décroché deux, Arslan et Mika. Quant à Vianney, il sera représenté par Jerémy Levif, et Zazie par Aurélien. Très apprécié du public, ce dernier a pourtant failli manquer la fin l’aventure… Lors de la demi-finale, sa coach l’avait félicité pour des performances incroyables, malgré une vilaine laryngite. Selon Télé-Loisirs, le chanteur avait suivi un traitement à base de pénicilline afin de venir à bout de cette inflammation du larynx. Mais il aurait eu une réaction allergique à la substance, faisant apparaître des plaques d’urticaire sur ses avant-bras notamment.

de videos

Lire aussi «The Voice»: place à la grande finale sur TF1

« Tout va mieux » a finalement confirmé la production à confrères. Le magazine spécialisé précise que des urgences médicales ont tendance à se présenter à ce stade de la compétition : « C’est très souvent le cas avant les lives, avec le stress. » Bonne nouvelle pour Aurélien donc, qui a désormais toutes ses chances de son côté, mais aussi le soutien d’un de ses adversaires. « Pour moi, objectivement, The Voice, c’est Aurélien cette année. Le talent qui, à chaque fois, m’époustoufle, en plus de sa gentillesse, c’est lui. Je ne lui ai pas dit pour que ça lui porte l’œil. Mais s’il gagne, ça sera logique. » a confié Jérémy Levif lors d’un entretien récent avec Télé-Loisirs. Pourtant le principal commence à peine à y croire, comme il l’a récemment révélé dans les pages de Gala : « Maintenant, j’y crois, mais à chaque fois, je voulais donner le meilleur de moi pour ne pas avoir de regret. Aujourd’hui, je veux faire honneur au soutien des gens. »