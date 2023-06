Guerre en Ukraine: l’Ukraine est prête pour une contre-offensive, indique Volodymyr Zelensky

Dans la perspective du sommet de l’Otan qui se tiendra à Vilnius en Lituanie, le mois prochain, il a admis avoir compris qu’il n’était pas possible pour son pays de rejoindre l’Alliance Atlantique pendant l’invasion russe.

«Si nous ne sommes pas reconnus et si nous ne recevons pas un signal à Vilnius» (en vue d’une possible et future adhésion, NDLR) «je pense qu’il est inutile que l’Ukraine participe à ce sommet», a-t-il estimé.