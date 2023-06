Guerre en Ukraine: les combattants de Wagner prêts à aller défendre la région de Belgorod, assure le patron du groupe paramilitaire

«On défendra notre (...) peuple russe et tous ceux qui vivent là-bas», a-t-il ajouté dans un message audio publié par son service de presse, en précisant que ses hommes n’attendraient pas d’"invitation» ou d’autorisation pour se déployer dans la région.

«Si le ministère (russe) de la Défense n’arrête pas ce qui est en train de se passer dans la région de Belgorod (...) où des territoires russes sont dans les faits en train d’être capturés, alors évidemment on arrivera», a indiqué Evguéni Prigojine.

«La seule chose qu’on demandera, ce sont des munitions, pour ne pas arriver, comme on dit chez nous, le cul nu dans le froid», a ajouté M. Prigojine.

Ces derniers jours, la région de Belgorod, surtout ses localités situées les plus près de la frontière ukrainienne, est frappée par des tirs d’une intensité inédite depuis le début de l’offensive russe en Ukraine fin février 2022.

Le gouverneur, Viatcheslav Gladkov, a affirmé que la région avait été touchée vendredi par plus de 500 tirs de canon, de mortier ou de lance-roquettes multiple, dont plus de 370 sur et autour de la ville de Chebekino, que des centaines de civils ont fui.

M. Gladkov a annoncé samedi qu’une personne supplémentaire était décédée lors des frappes de vendredi, portant le bilan à cinq morts. Selon les autorités, au moins 27 personnes ont été blessées.

Moscou a également affirmé jeudi avoir repoussé avec son aviation et artillerie une tentative d’attaque terrestre venue d’Ukraine dans la région, une semaine après une spectaculaire incursion armée ayant montré la vulnérabilité des frontières russes.

Le chef de Wagner, qui fustige régulièrement l’état-major militaire russe, l’a accusé samedi de «céder» des territoires dans la région de Belgorod.

«Le ministère (russe) de la Défense n’est pas en état de faire quelque chose, parce que de facto il n’existe pas, il est en pleine pagaille», a affirmé M. Prigojine.