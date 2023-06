Guerre en Ukraine: deux civils tués par des bombardements dans une région frontalière de l’Ukraine

Dans un communiqué sur Telegram, Viatcheslav Gladkov a indiqué qu’une «femme âgée» avait été tuée par des tirs sur la localité de Novaïa Tavoljanka, frontalière de l’Ukraine. Selon M. Gladkov, elle a été blessée à l’épaule et hospitalisée.

Une autre femme a succombé à de «nombreuses blessures» d’éclats d’obus dans le village voisin de Bezlioudovka, a indiqué M. Gladkov, ajoutant qu’un homme a aussi été blessé par des éclats «à la poitrine et aux membres supérieurs et inférieurs» et hospitalisé.