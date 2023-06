Les pigeons et les oiseaux de la bibliothèque de La Louvière sauvés par Franck et Véronique: «Des solutions pacifiques existent»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La bibliothèque provinciale de La Louvière : un fleuron culturel magniquement installé dans les structures rénovées du Gazomètre. A priori, on peut comprendre la réaction catastrophée de l’équipe technique au vu des dégats causés par les pigeons sur la belle terrasse.

Les pigeons abîmaient la terrasse abritée du Gazomètre. - M.PW.

« Il était question d’éradiquer les volatiles » résume Véronique Janzyk, responsable de la communication, auteure de nombreux livres et défenderesse de la cause animale depuis sa plus tendre enfance. « Néanmoins, nous avons pu trouver une solution pacifique pour éloigner ces pigeons tout en maîtrisant leur population, grâce à Franck Lorigiola, responsable de l’asbl « Au bonheur de Vica » basée à Morlanwelz.