«Affaire conclue»: Sophie Davant bientôt écartée de l’émission phare de France 2?

Alors qu’elle présente avec succès « Affaire conclue » depuis six ans, Sophie Davant serait visiblement prête à passer à autre chose. Pourtant, sa personnalité pétillante se marie parfaitement avec ce programme, qui est carrément devenu un pilier des après-midi de France 2. Selon Télé-Loisirs, l’animatrice est actuellement en négociations avec la chaîne concernant son avenir avec l’émission, alors qu’elle tente de concilier son rôle avec un potentiel nouveau poste à la radio. Elle serait tentée de l’accepter, même s’il pourrait être incompatible avec les rythmes de tournage de l’émission de vente aux enchères. La présentatrice donne déjà de la voix tous les samedis sur M Radio, mais selon le journaliste Clément Garin, c’est du côté d’Europe 1 qu’elle souhaite désormais se tourner.

En coulisses, la décision de Sophie Davant semble déjà avoir causé des perturbations, puisque les tournages prévus la semaine prochaine ont été annulés. « On nous dit que les tournages sont reportés à cause d’une décision de France 2. C’est comme ça que le producteur prévient les acheteurs qui devaient tourner la semaine prochaine. Aucune allusion n’est faite à Sophie Davant. C’est fou ! » a confié un membre de l’équipe à Télé-Loisirs. De plus, le dernier enregistrement en date, survenu ce jeudi 1er juin, se serait passé « dans une atmosphère digne d’un pot de départ ». L’animatrice aurait même reçu un bouquet de fleurs de la part des équipes, mais il n’y a eu « ni pot de départ, ni annonce en interne » concernant son avenir. Le magazine spécialisé précise par ailleurs que ni la présentatrice, ni France 2 n’ont souhaité confirmer l’information.