Disney+ Belgique: que regarder sur la plateforme en juin 2023?

Synopsis : Cette série s’affranchit des codes et d’une trame strictement chronologique et raconte comment la mort mystérieuse d’une jeune femme pendant des vacances idylliques dans les Caraïbes crée un effet boule de neige qui finit par mettre sa sœur - en quête de réponses - également en danger.

Synopsis : « Flamin’ Hot » relate la véritable histoire de Richard Montañez (Jesse Garcia) qui, après avoir commencé comme gardien au sein de la société Frito-Lay, a bouleversé l’industrie agro-alimentaire en utilisant son héritage hispano-américain pour créer les chips « Flamin’ Hot Cheetos », devenues au fil du temps un phénomène de la pop culture mondiale.

Casting : Jesse Garcia, Annie Gonzalez (II), Emilio Rivera

« The Full Monty : la série » – tous les épisodes le 14 juin

Synopsis : Se déroulant 25 ans après le succès britannique original, la série suivra la même bande de héros alors qu'ils s'efforcent de survivre dans la ville post-industrielle de Sheffield face aux secteurs de la santé, de l'éducation et de l'emploi qui sont en train de s'effondrer. Cette comédie dramatique dévoilera ce qui est arrivé à la bande après leurs aventures, en explorant leurs meilleurs moments mais également les plus ridicules et les plus désespérés. La série met en lumière comment la vie de ces héros de la classe ouvrière de Sheffield à l’humour corrosif a évolué au cours de ces dernières décennies.

Casting : Robert Carlyle, Mark Addy, Lesley Sharp

« Secret Invasion » – un épisode par semaine à partir du 21 juin

Synopsis : Dans « Secret Invasion », la nouvelle série Marvel Studios se déroulant dans le temps présent du MCU, Nick Fury découvre qu’une faction de Skrulls métamorphes prépare en secret une invasion de la Terre. Avec ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et Talos le Skrull qui mène une vie de Terrien, il se lance dans une course contre la montre pour déjouer la menace Skrull et sauver l’Humanité.

Casting : Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders

« Week-end Family » (saison 2) – le 28 juin

Synopsis : Les trois filles de Fred ont toutes bien grandi. Clara s’affirme encore plus dans ses convictions, reste rebelle, mais songe déjà à l’avenir. Vic, quant à elle, se confronte à l’adolescence, entre premiers boutons et premiers crushs. Romy, enfin, va devoir accepter de perdre son statut de petite dernière car Héléna, sa maman, attend un bébé. Et Fred et Emma, dans tout ça, sont-ils prêts à franchir un nouveau cap ? Loin d’être au bout de ses surprises, la famille va découvrir des secrets croustillants et se retrouver à plus d’une reprise dans des situations épineuses.

Casting : Eric Judor, Liona Bordonaro, Midie Dreyfus

« De grandes Espérances » – tous les épisodes le 28 juin

Synopsis : Cette minisérie de six épisodes s’inspire du roman homonyme de Charles Dickens. La série suit l’histoire du passage à l’âge adulte de Pip, un orphelin qui aspire à une vie meilleure jusqu’à ce qu’un coup du sort et les machinations machiavéliques de la mystérieuse et excentrique Miss Havisham lui fassent découvrir un monde obscur de possibilités. Face aux grandes espérances placées en lui, Pip devra déterminer quel est le véritable prix à payer pour faire partie de ce nouveau monde et se demander si celui-ci fait de lui l’homme qu’il souhaite être.