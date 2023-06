La prochaine grosse exposition du musée de la Boverie sera consacrée à l’artiste américain Bill Viola, le «père de l’art vidéo»

Techniquement éblouissantes, les œuvres de Bill Viola sont à la fois grandioses et intimistes, complexes et étonnamment accessibles, spectaculaires et profondément humaines. Les sources d’inspiration de ses installations sont multiples, ancrées dans des traditions artistiques occidentales et orientales et diverses philosophies spirituelles : bouddhistes, soufies et chrétiennes. Et toutes sont traversées par un humanisme au caractère universel.