Grosse polémique en finale de FA Cup: Casemiro écrase la cheville d’un adversaire… et obtient une faute pour lui! (vidéo)

Manchester United et Manchester City s’affrontent en finale de la Coupe d’Angleterre, ce samedi, dans l’enceinte mythique de Wembley, à Londres. Kevin De Bruyne et City pourraient s’offrir le doublé domestique, après leur titre en championnat et avant la finale de la Ligue des champions, le 10 juin.

Et cette finale, qui a été lancée sur les chapeaux de roue grâce à un but de Gundogan après seulement douze secondes de jeu, a été marquée par une décision qui fait polémique. Au beau milieu de la première période, alors que les Cityzens étaient devant au marquoir, un duel particulièrement rugueux a eu lieu entre Casemiro et Manuel Akanji. Sur les ralentis, on peut clairement voir le Brésilien écraser la cheville du Suisse avec sa semelle. Geste délibéré ou simple maladresse ? Ça, seul l’ancien du Real Madrid le sait. Quoi qu’il en soit, ce dernier s’en est sorti sans le moindre carton. Pire encore, l’arbitre de cette finale, M. Tierney, a décidé d’accorder un coup franc… à Manchester United ! Une décision litigieuse qui, depuis, est critiquée de toutes parts sur les réseaux sociaux.