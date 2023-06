Solidaris Santé relance le «Prix Ann-Lawrence Durviaux», du nom de l’ancienne vice-rectrice de l’ULiège, décédée lors d’un féminicide

D’une valeur de 5000 €, le prix Ann-Lawrence Durviaux est attribué à des projets visant à lutter contre les violences conjugales et familiales. Cette professeure à l’Université de Liège et vice doyenne de sa faculté avait été la première femme candidate au rectorat. Elle est décédée à l’âge de 53 ans, en 2021, des suites d’un féminicide.

La volonté de créer le Prix Solidaris est née d’un constat simple : le secteur marchand est souvent récompensé par des prix (prix à l’exportation, prix à l’innovation…) alors que le secteur non-marchand ne bénéficie pas de la même reconnaissance. Or, il s’agit d’un secteur porteur de valeurs recouvrant une variété d'activités et de services qui vont du culturel à la santé, en passant par le social et l'environnement.