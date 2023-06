La SRPA de Liège vous invite ce dimanche à fêter ses 100 ans avec elle sur les hauteurs de Cointe

Pendant et après la guerre, ce fut aussi un énorme travail que de récupérer tous les chiens et les chats errants suite aux nombreux bombardements. « Au début, la SPA ne disposait que de petits chenils un peu partout, reprend Fabrice Renard. Mais en 1948, elle a reçu un vaste terrain pour s’installer, rue Bois Saint-Gilles, et nous y sommes toujours. »

Désormais, chaque chien a son propre box. - TVA

Au fil du temps, les infrastructures se sont améliorées pour en arriver aujourd’hui à un magnifique domaine où tous les animaux sont accueillis dans de bonnes conditions. « Oui auparavant, on devait mettre tous les chiens dans les mêmes espaces, avec des problèmes de cohabitation inévitables, détaille-t-il. Mais aujourd’hui, chaque chien a son propre box. Quant aux chats qui aiment mieux être en groupe, ils disposent également de plusieurs pièces avec davantage d’espaces. »

Ce dimanche 4 juin, c’est donc la fête. À 10h30, la journée commencera par l’inauguration du nouveau bâtiment d’accueil en présence de nombreuses personnalités. Le grand public est attendu à partir de midi jusqu’à 18 heures. Au programme : une exposition historique de la SRPA, la visite des locaux et des endroits qu’on ne voit jamais comme les salles d’opération ou de quarantaine, ainsi que de nombreuses animations. De la petite restauration est également prévue sur place.

4000 par an

En chiffres, la SRPA de Cointe voit passer environ 4000 animaux chaque année dans ses locaux et 3600 retrouvent heureusement leur propriétaire ou un second foyer. « Nos missions n’ont pas changé depuis la fondation, reprend Fabrice Renard. Accueillir les animaux perdus et abandonnés et essayer de retrouver leurs maîtres, ou un autre en cas d’abandon volontaire. Heureusement, grâce à l’identification obligatoire, on en retrouve beaucoup plus et il y a moins d’abandons volontaires. »