Le FC Barcelone renverse Wolfsburg et remporte la deuxième Ligue des Champions féminine de son histoire

Le FC Barcelone a remporté la finale de la Ligue des champions féminine en battant Wolfsburg (3-2) au Philips Stadion, samedi après-midi à Eindhoven aux Pays-Bas, après un match captivant qui a vu les Espagnoles s’offrir une petite remontada.

Après seulement quatre minutes de jeu, les Allemandes prenaient les commandes de la rencontre grâce à un but d’Ewa Pajor (4e, 0-1). Une avance au score doublée peu avant la mi-temps via Alexandra Popp, et Pajor à l’assist cette fois (37e, 0-2).