L’antenne scolaire d’Anderlecht fête ses 20 ans: «Une réelle différence dans la vie de nombreux enfants»

L’Antenne scolaire a contribué à améliorer la vie des enfants depuis sa création en mai 2002, et ce grâce à une équipe composée d'une coordinatrice, d'une accueillante et de six travailleurs psychosociaux à temps plein. Depuis sa création, elle a joué un rôle précieux en apportant un soutien précieux aux élèves, aux parents, aux écoles et aux associations.

En 2022, elle a traité 1.396 dossiers d'accompagnement individuel et effectué 853 recherches d'école pour faciliter l'intégration des élèves. Elle a également apporté une aide spécifique à 486 primo-arrivants, dont 195 provenaient de l'Ukraine, ainsi qu'à 40 élèves fréquentant des établissements d'enseignement spécialisé. Elle a fourni des informations importantes sur le droit scolaire, les filières et options disponibles, et a soutenu 308 élèves confrontés à des difficultés d'apprentissage.