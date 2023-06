Un incendie rend un appartement inhabitable à Molenbeek

Les pompiers ont fait face à un fort dégagement de fumée en arrivant dans l’immeuble. « Nous avons évacué l’occupant du deuxième étage via notre auto-échelle », précise le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. L’incendie, dont l’origine est accidentelle, a été rapidement maîtrisé par les hommes du feu.

Ce samedi après-midi, vers 14h15, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un feu de cuisine dans un appartement au premier étage d’un immeuble de trois étages comprenant six appartements à Molenbeek, avenue Jean de la Hoese.

Trois personnes, la maman et son bébé de l’appartement incendié ainsi que l’occupant du deuxième étage, ont été transférées à l’hôpital. « L’appartement du premier sinistré est inhabitable, ainsi qu’un logement au deuxième et un autre au troisième. Ces deux appartements doivent être nettoyés car les portes étaient laissées ouvertes, ce qui a amené de la suie et de la fumée », ajoute Walter Derieuw. Les pompiers conseillent de fermer les portes en quittant les lieux suite à un incendie.