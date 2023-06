Situation cocasse pour Kevin De Bruyne: le Diable n’a pas pu recevoir sa médaille de la FA Cup… car il n’y en avait pas assez!

Manchester City s’est offert la FA Cup en battant le grand rival d’United en finale (2-1) à Wembley samedi après-midi. Il s’agit de la septième Coupe d’Angleterre pour les Cityzens, la première depuis 2019. Ce sacre permet aux hommes de Pep Guardiola de rester dans la course à la triple couronne puisqu’ils ont déjà sécurisé la Premier League et qu’il ne leur reste que la Ligue des champions à remporter. « KDB », le nouveau capitaine des Diables rouges, enlève sa 2e Coupe d’Angleterre après 2019 qui vient s’ajouter à ses désormais 5 titres en Premier League.

Toutefois, c’est une scène assez insolite qui a eu lieu pour le Belge après le coup de sifflet final. En effet, lors de la traditionnelle remise du trophée, tous les Skyblues, avec Pep Guardiola en tête, sont passés devant le prince William pour recevoir leur médaille et soulever le trophée devant leurs supporters. Ils ont donc tous reçu leur récompense… sauf Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan ! Ces deux-ci, respectivement vice-capitaine et capitaine de l’équipe championne d’Angleterre, étaient en queue de peloton, afin de recevoir le trophée et d’amener ce dernier devant leurs coéquipiers. Sauf que, tous leurs coéquipiers étant passés avant eux, il n’y avait plus de médaille ! La fédération anglaise n’ayant visiblement pas compté assez de médailles, Ilkay Gundogan et Kevin De Bruyne recevront leur récompense plus tard. Ils ont donc dû se contenter du trophée, qu’ils ont pu brandir devant le public. Il y a pire comme lot de consolation…