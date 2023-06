Un Verviétois lance un gin confectionné par la star de Top Chef Arnaud Delvenne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a trois ans, Fred Perin et Marvin Lizein lançaient la marque Hundred Gin. Et ça ne se passe pas mal du tout pour le Verviétois et le Sprimontois qui ont sorti quatre gins différents depuis leurs débuts.

Un cinquième vient de voir tout récemment le jour. Si les deux amis ont confectionné eux-mêmes les recettes pour leurs quatre premières boissons, cela n’a pas été le cas cette fois-ci. Ils ont effectivement collaboré avec Arnaud Delvenne, la star de Top Chef.