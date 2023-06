Dingue des années 70, Ellena lance le 1er Groovy Market à Ville-sur-Haine: «Un pantalon pattes d’eph’, pour moi, c’est le Graal!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ces motifs géométriques aux couleurs orange et marron. Ces chemises ornées de cols en « pelle à tarte ». Ces mini-robes aux couleurs psychédéliques… Et en arrière-fond, une chanson des Jackson Five qui grésille sur un vieux vinyle… Cet univers totalement seventies, c’est celui d’Ellena Arena, jeune Rhodienne de 27 ans, passionnée par la mode et par cette époque en particulier.

Des sacs confectionnés avec des tissus authentiques des années 70. - E.A. Elle ne s’habille qu’en seconde main. - DR

Il y a un an et demi, cette diplômée en communication a décidé de laisser tomber son master en marketing pour se lancer en vrai dans un commerce en ligne très ciblé : via Unique Friperie sur Facebook et Frip.Unique sur Instagram, Ellena vend des vêtements seventies chinés et upcyclés.