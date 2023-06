Le Real Madrid se sépare de Mariano Diaz

L’attaquant dominicain de 29 ans, né en Espagne, fera ses adieux au Bernabeu après le match de dimanche contre l’Athletic Bilbao lors de la dernière journée de championnat.

« Le Real Madrid tient à exprimer sa gratitude et son affection pour Mariano », a écrit le club dans un communiqué. « C’est un joueur qui a appartenu à notre centre de formation de 2011 jusqu’à 2016 puis à l’équipe première durant six saisons, durant lesquelles il a remporté 13 titres : 2 Coupes d’Europe, 3 Mondiaux des Clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 3 Liga, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne. »