Luc Trullemans le confirme, l’été est à nos portes: du soleil et un pic de chaleur en fin de semaine, jusqu’à 32 degrés prévus!

L’anticyclone qui s’étend maintenant du nord de l’Ecosse à la Biélorussie et le nord de l’Ukraine en passant par le sud de la Scandinavie maintient un courant de nord-est frais sur notre littoral mais de plus en plus doux voire assez chaud dans l’intérieur du pays. Dans ces conditions d’air sec continental, le ciel restera bien bleu ce dimanche avec d’agréables températures diurnes comprises entre 24 et 26º dans l’intérieur du pays sauf sur les hauteurs ardennaises où elles afficheront 21 à 23º et du côté de la région côtière où la brise mer fraiche maintiendra les températures entre 16 et 18º.

Le vent de nord-est sera sensible avec généralement des pointes de 35 à 45 km/h mais atteignant 45 à 55 km/h en Flandre-Occidentale.

La nuit le ciel restera bien dégagé et étoilé ce qui nous amènera une forte fraîcheur en Ardenne avec des minimales entre 2 et 10º tandis qu’ailleurs les valeurs afficheront plutôt 10 à 13º.

De lundi à mercredi : La situation atmosphérique générale sur le continent et le proche océan ne changera pas beaucoup ce qui nous donnera à peu près le même scénario météorologique sur le pays. Quelques bancs de nuages bas venant du large de la Mer du nord pourront toutefois affecter temporairement le littoral mais ailleurs le temps restera bien ensoleillé avec quelques petits cumulus décoratifs dans le ciel dans le courant de la journée. Nous pourrons encore gagner localement un ou deux degrés avec, selon l’altitude des régions, des maximales entre 22 et 29º dans l’intérieur du pays mais restant bloquées 16 à 17º près de la mer où soufflera toujours une brise assez désagréable de nord à nord-est avec des pointes de l’ordre de 50-55 km/h. Jeudi et vendredi : Comme l’anticyclone sur le nord de l’Europe se décalera lentement vers l’est avec un centre principal se localisant sur le nord de la Scandinavie, le flux de nord-est aura tendance à basculer graduellement vers l’est ce qui nous amènera un air continental encore bien sec mais plus chaud en provenance de l’Europe centrale. Beau temps assuré donc mais devenant de plus en plus chaud avec des températures maximales qui dépasseront même localement la barre des 30º dans l’intérieur du pays. Ce sera certainement le cas en Campine et en Gaume tout comme dans les grandes agglomérations du pays. Ailleurs nous noterons des valeurs généralement comprises entre 27 et 30º mais la brise de nord-est limitera la hausse des températures entre 22 et 27º en région côtière. Évolution pour le week-end suivant : Une petite dépression orageuse se développera sur la moitié sud de la France mais ses effets ne devraient (pas encore) affecter le sud du pays. Le vent d’est maintiendra l’air chaud à très chaud sur nos régions avec des températures qui oscilleront l’après-midi entre 25 et 32º selon l’altitude et la proximité de la mer où le vent de nord-est sera nettement moins sensible que les jours précédents. Tendance probable pour la semaine suivante : Le modèle d’ensembles des prévisions envisage l’arrivée d’une zone orageuse sur le pays à partir du mardi 13 juin mais cette évolution doit être confirmée.