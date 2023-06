Dominé par Gand, le Standard termine les Europe Playoffs sans la moindre victoire… (3-1)

La victoire finale, assortie du « pass » européen, de La Gantoise étant assurée depuis la 4e journée, la 6e et ultime journée des Europe play-offs de la Jupiler Pro League se disputaient pour connaître le classement final des équipes entre les 6e et 8e places. Les Gantois ont battu le Standard 3-1, Hugo Cuypers, meilleur buteur du championnat (27 buts), a réalisé un hat-trick. Il devient le premier Belge « Taureau d’or » de la compétition depuis Romelu Lukaku en 2010.

Le Standard a rapidement pris les devants à Gentbrugge, une percée de Melegoni et un centre en retrait de Donnum voyait William Balikwisha ouvrir le score (12e, 0-1). Les Liégeois eurent ensuite tendance à trop reculer et les Gantois purent imposer leur jeu. Un pressing de Cuypers, né à Liège il y a 26 ans et formé au Standard, suivi d’un assist d’Odjidja pour le même Cuypers permettaient aux Buffalos d’égaliser dès la 23e. Le N.11 gantois était encore à la bonne place pour marquer son 26e but juste avant le repos (43e, 2-1). À la reprise, faute de rythme le Standard ne menaça pas vraiment Gand. Et c’est encore Cuypers qui se mit en vedette en convertissant (à sa 2e tentative) son penalty après l’intervention du VAR (79e, 3-1).Il pouvait ensuite recevoir une ovation du public en quittant la pelouse (80e).